Цетше: плотная борьба «Мерседеса» с «Феррари» хороша для Формулы-1

Председатель правления Daimler AG Дитер Цетше заверил, что рад плотной борьбе «Феррари» с «Мерседесом» в нынешнем сезоне Формулы-1. После пяти гонок «Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов, но личное первенство возглавляет Себастьян Феттель из «Феррари».

«Такая плотная борьба хороша для серии, хотя мои нервные клетки с этим не согласятся. Мы все благодарны тому, что „Феррари“ сделала такой гигантский шаг. Мы тоже работаем изо всех и стараемся выступить как можно лучше. Я всегда говорил, что лучше всего побеждать с преимуществом в одно очко в последней гонке», — приводит слова Цетше Sky.