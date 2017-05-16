Диксон — лучший на первой практике «Инди 500», Алёшин — 9-й, Алонсо — 19-й

В Индианаполисе состоялась первая свободная практика перед гонкой «Инди 500», по итогам которой лучшее время на круге показал Марко Андретти. Второй результат продемонстрировал Скотт Диксон, а замкнул первую тройку Эд Карпентер.

Российский пилот Михаил Алёшин по итогам сессии стал девятым, а гонщик команды Ф-1 «Макларен» Фернандо Алонсо (на «500 миль Индианаполиса» Алонсо выступит в команде «Андретти». Ради этой гонки испанец пропустит Гран-при Монако Формулы-1) — 19-м.

IndyCar. «Индиавнаполис 500». 15 мая. Первая тренировка

1. Марко Андретти — 00:39.7636

2. Скотт Диксон + 0.1839

3. Эд Карпентер + 0.2420

4. Себастьен Бурде + 0.2764

5. Райан Хантер-Рэй + 0.3119

6. Грэм Рейхол + 0.3421

7. Уилл Пауэр + 0.3959

8. Тони Канаан + 0.4264

9. Михаил Алёшин + 0.4661

10. Такумав Сато + 0.4891

…

12. Хуан Пабло Монтойя + 0.5034

…

15. Макс Чилтон + 0.5527

…

19. Фернандо Алонсо + 0.5907.