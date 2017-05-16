Абитебуль: у «Рено» нет «аварийного» плана для возможных последствий брексита

Босс «Рено» Сириль Абитебуль признался, что у команды из Энстоуна нет плана на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с выходом Великобритании из ЕС (брексита).

«Мы должны видеть долгосрочные пути развития, потому что это нестабильная ситуация. Нам придётся учитывать передвижения персонала, потому что мы явно должны привлекать таланты со всего мира, и мы должны быть уверены, что Великобритания будет оставаться местом, которое приветствует таланты, откуда бы они ни приходили.

У нас есть большое перемещение персонала между Великобританией и Францией. Это то, за чем мы будем внимательно следить.

Когда дело доходит до планов на случай непредвиденных обстоятельств, то у нас действительно нет плана, поскольку мы строим новые здания в Энстоуне и Великобритании. У нас нет плана насчёт перемещения производства. Мы по-прежнему считаем, что люди будут разумными, и верим, что Великобритания защитит свою индустрию и автоспорт, являющийся важной её частью», — цитирует Абитебуля F1i.