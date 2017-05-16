Вольф не исключает, что «Мерседес» может побороться за Алонсо на сезон-2018

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не стал отвергать возможность того, что команда может нанять Фернандо Алонсо на 2018 год.

«Нельзя говорить «нет» заранее, это будет глупо. Можно утверждать, что если он и не лучший, то один из лучших. Его энергия и мотивация всё ещё на уровне. Он на завершающем этапе своей карьеры, но это не означает, что он не может побеждать в гонках и чемпионатах в ближайшие два-три года. Реальная ситуация в отношении Алонсо такова, что есть другие водители, которые являются приоритетными, в первую очередь Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон», — цитирует Вольфа Marca.

Босс немецкой команды также преуменьшил значимость истории совместных выступлений Алонсо с Хэмилтоном в «Макларене». «Если бы можно было выбрать Фернандо сейчас таким, какой он есть как личность, было бы намного проще, чем выбирать его со всем историческим контекстом. Льюис играет в этом ключевую роль. Но я думаю, что гонщик всегда выбирает вызов, а Фернандо был бы вызовом. Но это больше, чем просто чувства между Льюисом и Фернандо. Вся динамика команды важна. И я думаю, что Фернандо сейчас другой человек по сравнению с тем, каким был раньше», — отметил Вольф.