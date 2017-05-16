Хэмилтон: я перестал использовать систему подачи питьевой воды в болиде

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что отказался от использования системы подачи питьевой воды по ходу гонки, чтобы хоть чуть-чуть снизить вес болида и добиться преимущества в скорости.

«С самого первого поворота и до финиша (в Барселоне) я атаковал в полную силу. В таких гонках ты просто используешь все свои ресурсы. К примеру, на первом отрезке было тяжело поддерживать «убийственный» темп Феттеля. Также я не использую в своей машине систему подачи воды, чтобы сэкономить вес, так что я не пью по ходу гонки.

В конце гонки я использовал всё, что у меня осталось, когда прыгал в объятья моей команды, мой пульс подскочил до небес», — цитирует Хэмилтона Autosport.