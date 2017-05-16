Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хэмилтон опроверг слухи, что тренируется меньше соперников

16 мая 2017, вторник. 14:21. Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отверг предположения, что уделяет тренировкам меньше времени, чем его соперники, в связи с активной светской жизнью.

«Я не менее сфокусирован, чем кто-либо из моих конкурентов. Они ведут другой образ жизни, отправляются домой, так что их не запечатлевают на различных мероприятиях.

Я тренируюсь так же упорно, как и они, а может быть, и больше. Но я занимаюсь и другими вещами, у меня так много энергии», — приводит слова Хэмилтона австралийская редакция журнала Men's Health.

Источник: журнал Mens Health Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон
Новости. Авто
16 мая 2017, вторник
15:05 Боттас: ещё не время для переговоров о новом контракте с «Мерседесом»
14:21 Хэмилтон опроверг слухи, что тренируется меньше соперников
14:00 Почта Канады выпустила почтовые марки в честь пятерых победителей Гран-при
13:01 Хэмилтон: я перестал использовать систему подачи питьевой воды в болиде
12:49 Вольф не исключает, что «Мерседес» может побороться за Алонсо на сезон-2018
12:14 Фернли воодушевлён успехом «Форс Индия»
11:49 Абитебуль: у «Рено» нет «аварийного» плана для возможных последствий брексита
10:57 Хорнер: с середины гонки в Испании мы старались сохранить мотор Риккардо
10:30 Алонсо остался доволен результатами первой тренировки «Инди 500»
09:48 Диксон — лучший на первой практике «Инди 500», Алёшин — 9-й, Алонсо — 19-й
00:54 Цетше: плотная борьба «Мерседеса» с «Феррари» хороша для Формулы-1
15 мая 2017, понедельник
23:41 Кэри: Формула-1 не будет пересматривать контракт с «Сильверстоуном»
22:53 Лоу: Масса шёл на одной скорости с Риккардо в Барселоне
22:25 Шварцман: могу стать пилотом поддержки команды Формулы-1
21:48 Алонсо стал лучшим на тестах новичков «Инди 500»
21:25 «Заубер»: Верляйн не виноват в своём штрафе
20:59 Йос Ферстаппен станет скаутом «Ред Булл»
20:26 Хэмилтон: в большинстве гонок ты едешь на 80 %, и у тебя много энергии
19:16 Хорнер: отставание «Ред Булл» в Испании казалось больше, чем есть на самом деле
18:50 Хэмилтон: наша борьба с Феттелем в Испании — как матч Федерера и Джоковича
18:14 «Пирелли» может отказаться от «харда» на Гран-при Великобритании
17:23 Баттон: две команды предлагали мне выступать за них в этом году
16:41 Квят: Магнуссен сам въехал в меня, пытаясь вернуть позицию
15:36 Хэмилтон: Феттель был зол из-за финиша на втором месте
14:42 Алонсо: надеюсь, опыт выступлений в Ф-1 повысит мои шансы в «Инди 500»
14:15 Кальтенборн: «Заубер» не будет недооценивать «Макларен»
13:48 Матешиц: «Ред Булл» нужно сохранять терпение
13:15 Баттон не исключает возможность полноценного возвращения в Ф-1
12:49 Масса: Монако будет самым серьёзным тестом для Стролла
11:40 Пилоты «Лады» оформили победный дубль на первом этапе СМП РСКГ
11:10 Ферстаппен намерен уважать контракт с «Ред Булл»
10:05 Вольф: решение со стратегией Хэмилтона в Испании было «волшебным»
09:24 Алёшин: автомобилем было очень трудно управлять
00:42 В «Инди 500» 2017 года примут участие семь прежних победителей
14 мая 2017, воскресенье
23:38 Магнуссен: из-за контакта с Квятом я проколол колесо и сильно разочарован
23:17 Хорнер: «Ред Булл» прибавил в скорости в Испании
22:38 Вандорн: столкновение с Массой — просто гоночный инцидент
22:12 Алонсо: завтра в 9 утра я буду на трассе в Индианаполисе
21:21 «Форс Индия» оштрафовали на € 25 тыс. за плохую видимость номеров на болидах
20:56 Грожан: на «софте» у «Хааса» была отличная скорость, но я всегда ехал в траффике
20:42 Верляйн: пять секунд штрафа — это лучше, чем проезд по пит-лейну
20:34 Сайнс-младший: ситуация отчаянная — «Заубер» быстрее «Торо Россо» на прямых
20:14 Хюлькенберг: «Рено» предстоит ещё поработать, чтобы обойти ближайших соперников
20:13 Алонсо: даже без аварии не хватило бы темпа, чтобы попасть в очки
19:53 Хэмилтон: у нас с Феттелем была самая ядрёная борьба, какую могу вспомнить
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли Боттас и дальше опережать Хэмилтона по ходу сезона?
Да, Валттери сохранит преимущество а-ля Сочи
361 (13%)
Нет, Льюис отыграется и будет иметь преимущество
1235 (44%)
Нас ждёт равная борьба
1238 (44%)
Проголосовало: 2834
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+