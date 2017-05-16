Хэмилтон опроверг слухи, что тренируется меньше соперников

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отверг предположения, что уделяет тренировкам меньше времени, чем его соперники, в связи с активной светской жизнью.

«Я не менее сфокусирован, чем кто-либо из моих конкурентов. Они ведут другой образ жизни, отправляются домой, так что их не запечатлевают на различных мероприятиях.

Я тренируюсь так же упорно, как и они, а может быть, и больше. Но я занимаюсь и другими вещами, у меня так много энергии», — приводит слова Хэмилтона австралийская редакция журнала Men's Health.