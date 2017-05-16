Пилоты определились с выбором шин на Гран-при Монако

Официальный поставщик шин для Формулы-1 компания «Пирелли» представила выбор пилотами шин на предстоящий Гран-при Монако.

Пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон выбрали на этап в Монте-Карло по девять комплектов резины «ультрасофт», по три комплекта «суперсофта» и по одному «софту». Выбор ближайших конкурентов из «Феррари» немного отличается. В Монако Кими Райкконен и Себастья Феттель получат по десять комплектов «ультрасофта», два — «суперсофта» и одному «софту».

Таблица выбора пилотами шин на Гран-при Монако.