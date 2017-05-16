Абитебуль: это был странный уик-энд

Глава «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что не может объяснить, с чем связан прогресс гоночного темпа команды по сравнению со скоростью болида в квалификации Гран-при Испании.

«Это был странный уик-энд для нас, потому что обычно мы показываем хорошую скорость в квалификации, а воскресенье для нас проходит сложнее. Здесь же всё получилось наоборот. Я не знаю, что повлияло на гоночный темп, мы были разочарованы нашей скоростью в субботу, это было не то, чего мы ожидали после свободных практик, но выступление в гонке нас вдохновило.

У нас есть несколько идей относительно нашего результата в воскресенье. Мы спроектировали машину, которая более чувствительна к ветру, и по сравнению с прежними гонками изменилось одно условие – был сильный ветер. Так что это станет предметом нашего исследования. В целом же это был обнадёживающий уик-энд, но нам нужно продолжать тяжело работать», — приводит слова Абитебуля Autosport.