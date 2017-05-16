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«Феррари» протестирует новую дождевую резину на болиде 2015 года

16 мая 2017, вторник. 20:46. Авто

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола заявил, что новая дождевая резина на 2018 год будет протестирована пилотами «Феррари» 2 июня на трассе во Фьорано. При этом, резина будет обкатываться на болиде образца 2015 года.

«У нас запланированы тесты на 2 июня во Фьорано, это будет машина 2015 года. Также у нас есть и другие даты для тестирования на машинах 2017 года, и сейчас мы будем проверять, насколько возможно организовать их с учётом расписания», — приводит слова Изолы Motorsport.

Имя пилота, который будет тестировать новый комплект резины не называется, предполагается, что им может стать Антонио Джовинацци, Шарль Леклер или Антонио Фуоко.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Пирелли
Новости. Авто
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