Вандорн — о первом обгоне в сезоне: это уже что-то

На Гран-при Испании пилоту «Макларена» Стоффеллю Вандорну удалось совершить свой первый в сезоне обгон (Вандорн сумел обойти Палмера). Бельгиец не придаёт этому особого значения, но вместе с тем отмечает, что это хоть небольшой, но прогресс.

«Это был мой первый сезон в обгоне, так что это уже, по крайней мере, хоть что-то. Гонка показала, что наш пакет по-прежнему недостаточно силён и мы до сих пор не можем быть конкурентоспособными. Мы сделали некоторый шаг вперёд, но в гонке нам всё равно очень сложно. Надеюсь, в скором времени мы снова добьёмся прогресса», — приводит слова Вандорна Crash.