Марко: либо новый моторный регламент, либо «Ред Булл» уйдёт

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко агитирует за смену моторного регламента в Формуле-1.

«Идея очень проста, нам нужен двигатель мощностью в 1000 л. с. с одним стандартным блоком KERS и батареей. И затраты на его создание не должны превышать 15-20 млн.

У моторов должен быть хороший звук, и они должны позволять пилотам показывать своё значение. Независимые компании, такие как «Илмор» и «Косуорт», должны иметь возможность прийти, чтобы мы или «Макларен» могли использовать их двигатели, если захотим», — цитирует Марко El Confidencial.

На вопрос о том, можно ли ожидать ухода «Ред Булл» в случае, если эти запросы не будут удовлетворены, Марко ответил: «Да, потому что в прошлом году «Мерседес» не дал нам свой двигатель, и «Феррари» тоже. И «Рено» был единственным производителем, которого Экклстоун вынудил дать нам моторы. Мы хотим иметь равноправие, когда производители не шантажируют нас».