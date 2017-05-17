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«Форс Индия»: с определённых ракурсов номера не видны на всех болидах

17 мая 2017, среда. 14:56. Авто

Тим-менеджер «Форс Индия» Энди Стивенсон высказался в защиту команды после того, как стюарды Гран-при Испании оштрафовали конюшню на € 25 тыс. за несоблюдение правила по написанию номеров и фамилий гонщиков на болиде.

«Когда я стою перед автомобилем, то прекрасно могу разглядеть номер. С трибуны тоже. С нижнего ракурса он не виден, но об этом ничего не говорится в правилах. Есть ракурсы для любого автомобиля, с которых не виден номер», — цитирует Стивенсона Auto Motor und Sport.

По ходу испанского этапа стюарды установили, что номера на болидах «Форс Индия» видны не со всех углов, что противоречит требованиям федерации. Перед гонкой ФИА не предъявляла «Форс Индия» претензий, и потому штраф будет отложен на 12 месяцев, чтобы команда могла исправить проблему.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
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Форс Индия
Новости. Авто
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