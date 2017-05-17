Верляйн: мне говорили, что я не вернусь за руль болида до ГП Испании

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн рассказал, что изначально команда не рассчитывала на его возвращение в строй до Гран-при Испании. В начале года немец получил серьёзную травму спины в результате аварии в Гонке чемпионов, из-за которой пропустил первые два этапа сезона-2017 Формулы-1.

«Команда думала, что моим первым стартом станет гонка в Барселоне. Это были первые комментарии, которые я от них услышал. От Йозефа (Леберера — тренера, с которым Верляйн работал во время восстановления после травмы. — Прим. «Чемпионата») в том числе, потому что я работал в основном с ним. Он думал, что я не смогу вернуться раньше Барселоны.

Я просто не мог допустить мысли, что пропущу четыре этапа. Я не мог в это поверить. Я сразу сказал: нет, я обязан вернуться раньше, чем Барселона», — приводит слова Верляйна российская редакция Motorsport.