«Рено» зафиксировал значительное улучшение финансовых показателей в 2016 году

Команда «Рено» опубликовала финансовый отчёт за 2016 год, в котором можно отметить значительные улучшения показателей по сравнению с 2015 года, который конюшня из Энстоуна провела под брендом «Лотус».

Если в 2015 году потери команды составили £ 57 млн ($ 73,6 млн), то в 2016-м, по итогам которого «Рено» стал девятым в Кубке конструкторов, их удалось сократить до £ 3,3 млн ($ 4,26 млн).

Кроме того, общий оборот вырос с £ 78,4 млн ($ 101,23 млн) до £ 119,7 млн ($ 154,55 млн), что в процентном соотношении указывает на рост в 52,7% в сравнении с 2015 годом.

Средний штат сотрудников вырос с 475 в 2015 году до 511 в 2016-м, что потребовало дополнительных £ 2 млн ($ 2,58) в фонд заработной платы.