Боттас: я сдерживал Феттеля, это моя работа

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признал, что старательно сдерживал Себастьяна Феттеля на Гран-при Испании, чтобы помочь команде. Феттель потерял время позади Боттаса и в итоге уступил Льюису Хэмилтону в борьбе за первое место.

«Я делал всё, что мог, чтобы сдержать Феттеля и заставить его терять время — так это и бывает. Это была моя работа, моя задача, но разница в темпе оказалась слишком велика, и он в итоге прошёл. Я точно помог команде. Надеюсь, мои действия сыграли свою роль», — приводит слова Боттаса Autosport.