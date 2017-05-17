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Боттас: я сдерживал Феттеля, это моя работа

17 мая 2017, среда. 19:19. Авто

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признал, что старательно сдерживал Себастьяна Феттеля на Гран-при Испании, чтобы помочь команде. Феттель потерял время позади Боттаса и в итоге уступил Льюису Хэмилтону в борьбе за первое место.

«Я делал всё, что мог, чтобы сдержать Феттеля и заставить его терять время — так это и бывает. Это была моя работа, моя задача, но разница в темпе оказалась слишком велика, и он в итоге прошёл. Я точно помог команде. Надеюсь, мои действия сыграли свою роль», — приводит слова Боттаса Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Валттери Боттас Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Испании
Новости. Авто
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