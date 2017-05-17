В видеоигре F1 2017 появятся классические болиды

В официальной видеоигре Формулы-1 F1 2017 появятся классические машины. Всего их будет 12, и среди них окажутся «Уильямс» FW14B и «Феррари» F2002. «Макларен» MP4/4 появится в специальном издании игры.

«Мы рады объявить о возвращении в серию классических машин. Они были невероятно хорошо приняты, когда мы включили их в F1 2013, а теперь они вернутся и будут лучше, чем когда-либо.

Было трудно выбрать 12 из такого количества великих болидов, но мы довольны своим выбором самых успешных и культовых машин за последние 30 лет", — цитирует одного из создателей игры Пола Джила GP Update.