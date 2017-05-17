Чагин представил маршрут «Шёлкового пути — 2017»

Руководитель проекта международного ралли-рейда «Шёлковый путь» Владимир Чагин представил маршрут гонки на 2017 год. Как уже сообщалось, ралли пройдёт с 7 по 22 июля по территории России, Казахстана и Китая.

«В этом году мы сделаем ещё более интересное соревнование, чем в 2016-м. Мы максимально учли все пожелания участников, максимально увеличили гоночные километры. 43 процента маршрута — это гоночные спецучастки. Вы увидите новые города, а рядом со старыми мы постарались найти ещё более интересные участки. 76 процентов маршрута гоночных трасс — это новые повороты, новые трамплины, новые приключения», — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Также Чагин отметил, что, на его взгляд, самым сложным станет 12-й этап, который пройдёт 20 июля. В этот день участников будут ждать многочисленные гигантские дюны.