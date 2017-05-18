У жены Михаэля Шумахера вымогали € 900 тыс. под угрозой убийства детей

В феврале 2016 года шантажист вымогал у супруги семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера € 900 тыс. под угрозой убийства их детей, сообщает Focus.

По данным источника, злоумышленник прислал сообщение на электронный адрес Коринны Шумахер, в котором говорилось следующее: «Если деньги не будут получены до 31 марта 2016 года, ваши дети так или иначе будут убиты». Отметим, что у Михаэля и Коринны есть двое детей — сын Мик, который на момент получения матерью писем уже выступал в серии Формула-4, и дочь Джина-Мария.

Коринна Шумахер обратилась в полицию. Преступника вычислили по номеру банковского счёта, который он оставил в электронной почте. На суде 25-летний преступник признался в содеянном.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил многочисленные травмы после инцидента во время катания на горных лыжах. Спортсмен длительное время находился в больнице, после чего его перевезли домой. Шумахер до сих пор проходит реабилитацию.