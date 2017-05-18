Карпентер — лучший на третьей тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 13-й

В Индианаполисе состоялась третья свободная практика перед гонкой “Инди 500”, по итогам которой лучшее время на круге показал Эд Карпентер. Вторым стал Скотт Диксон, а замкнул первую тройку Джей Ар Хильдебранд.
Пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за Andretti, показал четвёртое время, а российский гонщик Михаил Алёшин стал 13-м.
IndyCar. “Индианаполис 500”. 17 мая. Третья практика.
1. Эд Карпентер — 00:40.3779
2. Скотт Диксон +0.0536
3. Джей Ар Хильдебрандт +0.4287
4. Фернандо Алонсо +0.6182
5. Конор Дэли +0.6744
6. Макс Чилтон +0.7420
7. Карлос Муньос +0.7481
8. Зак Вич +0.7864
9. Чарли Кимбол +0.8835
10. Джей Ховард +1.0396
…
13. Михаил Алёшин +1.0859