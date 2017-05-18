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Диксон: у Алонсо отличная возможность выиграть «Инди 500»

18 мая 2017, четверг. 10:29. Авто

Пилот IndyCar Скотт Диксон считает, что у гонщика Формулы-1 Фернандо Алонсо хорошие шансы выиграть гонку «Индианаполис 500». На третьей свободной практике Алонсо, выступающий за Andretti Autosport, показал четвёртое время.

«Очевидно, что он очень доволен. Мы видели, как много новичков побеждали здесь в первый же раз, и он выступает за чертовски хорошую команду. Думаю, у него потрясающая возможность.

Очевидно, что у него всё хорошо, и как только мы приступим к настоящему веселью, думаю, у него не будет никаких проблем с тем, чтобы пилотировать на пределе в квалификации. Я уверен, что он покажет высокую скорость. В гонке всё зависит от стратегии. На последних 20-30 кругах темп гонки меняется, и люди не будут так милы с вами в конце. Но я думаю, что у него отличная возможность», — цитирует Диксона Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Фернандо Алонсо IndyCar
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