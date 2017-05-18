Лоу: Стролл испытывает на себе огромное давление

Технический руководитель «Уильямса» Падди Лоу считает, что самым серьёзным испытанием для новобранца команды Лэнса Стролла является давление, которое он на себе испытывает.

«Одна из очень сложных вещей для Стролла — огромное давление, оказываемое на него. Он является пилотом, от которого многого ожидают. Он чувствует себя в луче прожектора, думая, как он сюда попал и действительно ли заслуживает этого места. Гонщики по своей природе суперконкурентоспособны, поэтому сами являются своими жесточайшими критиками, если не делают то, что должны. И это оказывает на него серьёзное давление, даже если снаружи такового ещё нет. Не существует простых ответов на вопрос, как избавиться от этого прессинга», — цитирует Лоу F1i.