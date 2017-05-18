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Лукьянюк и Гергель доставлены в центр экстренной медицины МЧС России

18 мая 2017, четверг. 11:41. Авто

Команда PROSPEED в официальном пресс-релизе сообщила о состоянии Алексея Лукьянюка и его штурмана Никиты Гергеля, угодивших в серьёзную аварию перед третьим этапом чемпионата России по ралли.

«Вчера во время тестов в Псковской области произошла авария с участием двух раллийных автомобилей. Погиб штурман Алексей Лядухин.

Алексей Лукьянюк, Никита Гергель и Вячеслав Кучеров с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Сегодня, в 00:15, вертолётом МЧС пострадавшие в ДТП спортсмены (Лукьянюк и Гергель) были доставлены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России им. А.М. Никифорова в Санкт-Петербурге. Сразу же были произведены все необходимые обследования, Гергелю проведена операция. Оба пока помещены в палату реанимации «на всякий случай».

Алексей Лукьянюк: состояние средней тяжести, перелом пяточной кости левой ноги, перелом правого надколенника, перелом костей таза, перелом крестцовых позвонков, сильный ушиб лёгких. На двигательные функции организма данные травмы повлиять НЕ должны. В ближайшее время планируется проведение плановых операций.

Никита Гергель: состояние тяжёлое, стабильное, открытые переломы голеней (проведена операция), ожог 17% поверхностей тела (ног), потеря крови.

Центр МЧС оснащён всем необходимым оборудованием, имеются все нужные лекарства и специалисты. Кровь для переливания пока не требуется. С медиками налажен хороший рабочий контакт.

Понимая всю тревогу автоспортивной общественности, медперсонал клиники, родственники пострадавших, сами спортсмены убедительно просят вас воздержаться в ближайшее время от посещений, т.к. это может внести дезорганизацию в лечебный процесс.

Мы вместе с вами глубоко скорбим по поводу безвременной гибели Алексея Лядухина, нашего коллеги и друга. Приносим свои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алексея», — сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Лукьянюка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Лукьянюк
Новости. Авто
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