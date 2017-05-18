Г. Чивчян: для меня это был самый крутой этап РДС

Участник Российской дрифт серии Георгий Чивчян прокомментировал третий результат на первом этапе RDS-2017, который прошёл на автодроме Moscow Raceway.

«Это был самый крутой этап РДС для меня, так как мы впервые выехали на соревнование большой командой и показали достойный результат. Благодаря товарищам по команде меньше отвлекаешься на возникающие проблемы и более сосредоточен непосредственно на заездах. Первый опыт показал, что мы на правильном пути, но останавливаться на достигнутом мы не собираемся и уже наметили кое-какие шаги дальнейшего развития нашего гоночного коллектива. Трасса порадовала своим антуражем и комфортом пребывания на ней. Всё-таки не часто выпадает возможность выступать на таких современных и оснащенных автодромах.

Порадовал уровень заездов товарищей по команде. Вова на общем фоне выглядел уверенно и достойно, а проезды Вани можно смело назвать одними из самых зрелищных и правильных. Отрадно, что большая работа по машинам в межсезонье дала свои плоды: S14 не доставила никаких хлопот, а «Белка» получилась сбалансированной и конкурентоспособной, а главное, Иван остался доволен своей обновлённой S15. Первый блин не вышел комом, но и полностью довольными этапом быть нельзя. Нам есть куда расти и самое главное, мы знаем, как добиться этого роста. До встречи в Нижнем!» — приводит слова Чивчяна официальный сайт «Форвард Авто».