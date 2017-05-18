Маркелов: «Форс Индия» — одна из команд, в которой я бы хотел дебютировать в Ф-1

Гонщик Russian Time Артём Маркелов поделился своим мнением о потенциале команды Формулы-1 «Форс Индия», занимающей на данный момент четвёртое месте в Кубке конструкторов.

«Форс Индия» имеет огромный потенциал, чтобы показать себя как в этом году, так и в следующем. У них появилась огромная спонсорская поддержка для того, чтобы сделать прекрасный болид и показать скорость на уровне «Ред Булл»! Если честно, это одна из команд, в которую я бы хотел попасть для начала своей карьеры в Формуле-1», — написал Маркелов в своей колонке на «Чемпионате».