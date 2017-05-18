З.Браун: цель «Макларена» — к концу года стать более боеспособным, чем в 2016-м

Глава «Макларена» Зак Браун заявил, что цель его команды в нынешнем сезоне — к концу чемпионата стать более конкурентной, чем год назад.

«Думал, мы будем лучше, чем в 2016 году, чего на данный момент пока не произошло. Но я оптимистичен в том, что мы сможем превзойти свою скорость-2016 к концу года. Не говорю, что мы будем впереди по очкам, но думаю, что станем боеспособнее, чем в конце прошлого года. Но первые полгода мы проводим с таким отставанием, что трудно представить, что к концу года мы окажемся выше шестого места.

Быть к концу года более боеспособными, чем команда с шестого места в Кубке конструкторов, — это по-прежнему наша цель", — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.