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Хантер-Рей: в гонке мы помогать Алонсо не будем

18 мая 2017, четверг. 20:53. Авто

Пилот «Андретти» Райан Хантер-Рей сообщил, что помощь партнёров по команде Фернандо Алонсо закончится, когда стартует гонка «500 миль Индианаполиса».

«В гонке мы друг другу помогать не будем. Конечно, ты не выбиваешь напарника с трассы и не подрезаешь в конце прямой, когда им нужно пространство для поворота. Но на этом забота друг о друге заканчивается, помощи мы друг другу не оказываем.

Но до тех пор мы все должны работать вместе. Поток информации между нами не прекращается. Пока мы пытаемся добиться того, чтобы машина делала всё правильно для всех нас", — приводит слова Хантер-Рея Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Фернандо Алонсо IndyCar
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