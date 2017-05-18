В «Ред Булл» надеются получить обновление двигателя до Гран-при Австрии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что обновлений для силовой установки болида в команде ожидают к Гран-при Австрии.

«На этапе в Испании мы сократили дефицит отставания от „Мерседеса“ и „Феррари“ практически на 60%. Но наша задача повысить надёжность двигателя, четыре схода в пяти гонках на старте сезона — это слишком много. Мы ожидаем получить обновление мотора к Гран-при Австрии», — цитирует слова Марко австрийское издание Salzburger Nachrichten.

Гран-при Австрии пройдёт на трассе Шпильберг с 7 по 9 июля.