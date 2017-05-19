Грожан: на необитаемый остров взял бы с собой Феттеля, но не Хэмилтона

Пилот «Хааса» Ромен Грожан ответил на вопросы, практически никак не связанные с Формулой-1 и дал понять, что на межличностном уровне он бы отдал предпочтение общению с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем, чем времяпрепровождению с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Если бы я должен был взять на необитаемый остров кого-то из пилотов Формулы-1, то это был бы Феттель. У него есть дети, я думаю, у нас примерно одинаковые интересы, так что мы бы повеселились.

Кого бы я точно не взял? Хэмилтона. У нас нет ничего общего. У меня есть семья, дети и я очень домашний человек. Он же наоборот — публичная персона. Это очень хорошо для спорта, но мы с ним совершенно разные», — приводит слова Грожана GPUpdate.