Алонсо: мне сказали, что круги в квалификации «Инди 500» будут самыми ужасными

Испанский пилот Фернандо Алонсо остался доволен четвёртой тренировкой «Индианаполиса 500», по итогам которой показал четвёртое время, и на следующей сессии намерен сфокусироваться на подготовке к квалификации.

«С самого утра автомобиль ехал вполне нормально, но мы улучшали его в течение дня, поэтому я вполне доволен сессией. Завтра мы сфокусируемся на одиночных кругах и подготовке к квалификации, но приоритетом является гонка.

Мой тренер Жиль де Фран сказал мне, что четыре круга в квалификации будут самыми ужасными кругами, которые я когда-либо проезжал, потому что машина будет работать на пределе.

Но мы по-прежнему будем сконцентрированы на гонках. Завтра моя команда поможет мне понять, что нужно, чтобы быть быстрым в квалификации, что является ключевым моментом для хорошего времени на круге», — цитирует Алонсо Autosport.