Хэмилтон: нынешнее противостояние с Феттелем — одно из лучших в моей карьере

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал, что наслаждается противостоянием с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем в нынешнем чемпионате.

«Это определённо одно из моих лучших, если если не лучшее противостояние. У меня очень плохая память, поэтому я не помню всех битв, но, честно говоря, могу сказать, что в сравнении с прошлым годом я нахожусь в намного лучшем положении. Иметь возможность бороться с другой командой — это намного приятней, потому что внутри нашей команды нет напряжения», — цитирует Хэмилтона GPUpdate.