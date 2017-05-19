Вернь: мне обещали место в «Ред Булл» в случае ухода Феттеля

Французский гонщик Жан-Эрик Вернь, выступающий в Формуле-Е, вспомнил, как в 2014 году советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил ему, что в «Торо Россо» его заменит Макс Ферстаппен. Француз отметил, что в случае ухода Себастьяна Феттеля из «Ред Булл» ему обещали место в старшей команде, однако он его так и не получил.

«Летом мне позвонили из «Ред Булл», сказав, что посадят в болид Макса. Тогда я всё понял. Было похоже на то, что «Торо Россо» — это какая-то школа для молодых пилотов «Ред Булл», а в самом «Ред Булл» не было места. Так что с их стороны было любезно сообщить мне об этом на ранней стадии сезона.

Но по ходу этого телефонного звонка я спросил: «А что если уйдёт Феттель?» и Хельмут мне ответил: «Ты получишь место в болиде». Я отлично провёл сезон, всё было хорошо. Они знали о дефиците, который я имел против Квята в машине, говорили об избытке веса», — приводит слова Верня Crash.

Однако «Ред Булл» в итоге предоставил место напарника Даниэля Риккардо в «Ред Булл» Даниилу Квяту, а сам Вернь остаётся не удел, поскольку в «Торо Россо» места получают Макс Ферстапен и Карлос Сайнс-младший. «Это определённо была неприятная ситуация. Тогда вся команда «Торо Россо» хотела удержать меня рядом с Максом», — отметил француз.