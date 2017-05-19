«Ред Булл» не планирует участвовать в «24 часах Ле-Мана» в ближайшем будущем

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сказал, что австрийская компания не планирует в ближайшее время участовать в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана», входящей в чемпионат WEC.

«Нет, мы сконцентрированы на Формуле-1. Если посмотреть на этот чемпионат, то расходы в нём довольны высоки, но есть лишь одна гонка, участие в которой имеет смысл», — цитирует Марко El Confidencial.

На вопрос о том, можно ли ожидать, что «Ред Булл» хотя бы рассмотрит возможность спонсорской сделки с крупной командой «Ле-Мана», Марко ответил: «Нет».