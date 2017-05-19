Боттас: длинная колёсная база не будет недостатком «Мерседеса» в Монако

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не считает, что в Монако будет недостатком более длинная колёсная база болида немецкой команды по сравнению с колёсной базой конкурентов из «Ред Булл».

«В Монако всё завязано на прохождении медленных поворотов и атаке поребриков, поэтому, я думаю, у нас есть все шансы быть очень сильными там. Мы ожидаем, что окажемся ближе к «Феррари». И возможно, пелотон будет более сжат, учитывая более более короткие прямые, так что, возможно, «Ред Булл» тоже будет силён.

Я думаю, что у нас всё ещё есть возможность провести хороший уик-энд, поэтому я вообще не считаю, что мы отправляемся в Монако в роли отстающих», — цитирует Боттаса Motorsport.