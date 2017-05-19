Руководство Ф-1 наняло инженеров для работы над новым регламентом

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун произвёл новые назначения в группу, созданную для внесения изменений в правила, призванные сделать «Королевские гонки» более зрелищными.

Должности получили Джейсон Сомервиль и Крейг Уилсон, успевшие за свою карьеру потрудиться в нескольких командах Формулы-1. Бывший инженер «Уильямса», «Лотуса» и «Тойоты» Соммервиль будет заведовать направлением аэродинамики, в то время как Уилсон, работавший в «БАР», «Хонде», «Брауне» и «Уильямсе», будет заниматься вопросами производительности болидов.

Кроме того руководство Ф-1 назначило новым финансовым директором бывшего стратега «БАР», «Хонды», «Брауна» и «Мерседеса» Найджела Керра.