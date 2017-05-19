«КАМАЗ-мастер» опробует новый мотор для «Дакара» на «Шёлковом пути»

Команда «КАМАЗ-мастер» намерена на ралли-марафоне «Шёлковый путь» впервые опробовать в боевых условиях новый 13-литровый двигатель. Об этом рассказал гонщик команды Айрат Мардеев. Камазовцы обязаны перейти на этот мотор, так как их нынешние двигатели не будут соответствовать регламенту «Дакара» с 2019 года.

«С 2019 года все должны будут ехать на „Дакаре“ не более чем на 13-литровом двигателе. Давно ведём работу над новым мотором. И сейчас на „Шёлковом пути“ будет презентован новый автомобиль от нас, с новым двигателем. Также и „капотник“ поедет с новым двигателем. Чуть позже всё узнаете подробнее. Но двигатель ещё не выезжал, в эти дни буквально должен завестись, будет первый выезд. На стенде он показал хорошие результаты», — приводит слова Мардеева «Р-Спорт».