На Магнуссена подала в суд его бывшая менеджер

Гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Кевин Магнуссен и его бывшая менеджер Дорте Риис Мадсен выяснят свои отношения в суде, сообщает газета Ekstra Bladet. Магнуссен прекратил сотрудничать с Мадсен по ходу 2015 года и самостоятельно заключил соглашение с «Рено» на сезон-2016. Без менеджера Магнуссен договорился и о двухгодичном контракте с «Хаасом». Однако его экс-менеджер уверена, что гонщик нарушил имевшийся между ними контракт.

Мадсен полагает, что вправе претендовать на компенсацию выгоды, которую она упускает, не получая комиссионных за нынешние контракты Магнуссена. Попытки досудебного урегулирования конфликта ни к чему не привели.