Вольф: рано говорить, что Боттас второй номер команды

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отрицает слухи о том, что после неудачного Гран-при Испании в команде окончательно определились с ролями пилотов в команде, отдав второй номер финскому пилоту Валттери Боттасу.

«Да, после Гран-при Испании разрыв между Хэмилтоном и Боттасом довольно большой, но позади лишь пять гонок, а 15 ещё впереди. Так что нет никаких причин для того, чтобы отдавать предпочтение одному из гонщиков, тем более на столь раннем этапе чемпионата. Мы будем продолжать работать как и раньше», — приводит слова Вольфа F1Today.

После этапа в Испании разрыв между Хэмилтоном и Боттасом вырос до 35 очков.