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Вольф: рано говорить, что Боттас второй номер команды

19 мая 2017, пятница. 17:49. Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отрицает слухи о том, что после неудачного Гран-при Испании в команде окончательно определились с ролями пилотов в команде, отдав второй номер финскому пилоту Валттери Боттасу.

«Да, после Гран-при Испании разрыв между Хэмилтоном и Боттасом довольно большой, но позади лишь пять гонок, а 15 ещё впереди. Так что нет никаких причин для того, чтобы отдавать предпочтение одному из гонщиков, тем более на столь раннем этапе чемпионата. Мы будем продолжать работать как и раньше», — приводит слова Вольфа F1Today.

После этапа в Испании разрыв между Хэмилтоном и Боттасом вырос до 35 очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Льюис Хэмилтон Тото Вольф
Новости. Авто
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