Миллер — лучший на первой практике MotoGP на ГП Франции, Довициозо — второй

Сегодня на автодроме «Бугатти» стартовал Гран-при Франции в MotoGP. В ходе первой свободной практики лучшее время удалось показать Джеку Миллеру, второй результат продемонстрировал действующий чемпион Марк Маркес, тройку лидеров замкнул Жоанн Зарко.
MotoGP. Гран-при Франции. Первая практика
1. Джек Миллер (Team EG 0,0 Marc VDS) 1:37,467
2. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +1,288
3. Жоанн Зарко ( Monster Yamaha Tech 3) +1,781
4. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +2,140
5. Лорис Ба (Reale Avintia Racing) +2,960
6. Карел Абрахам (Pull & Bear Aspar Team) +3,061
7. Брэдли Смит (Red Bull KTM Factory Racing) +3,350
8. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +3,427
9. Альваро Баутиста (Pull & Bear Aspar Team) +3,557
10. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +3,840.
Во время вторых тренировочных заездов лучший результат был у Андреа Довициозо, Марк Маркес вновь был вторым, а третье время показал Данило Петруччи.
MotoGP. Гран-при Франции. Вторая практика
1. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 1:41,673
2. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,043
3. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +0,233
4. Скотт Реддинг (Octo Pramac Racing) +0,252
5. Андреа Янноне (Team Suzuki ECSTAR) +0,405
6. Альваро Баутиста (Pull & Bear Aspar Team) +0,952
7. Джек Миллер (Team EG 0,0 Marc VDS) +1,056
8. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +1,221
9. Сэм Лоуэс (Aprilia Racing Team Gresini) +1,325
10. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +1,333.