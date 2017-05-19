Миллер — лучший на первой практике MotoGP на ГП Франции, Довициозо — второй

Сегодня на автодроме «Бугатти» стартовал Гран-при Франции в MotoGP. В ходе первой свободной практики лучшее время удалось показать Джеку Миллеру, второй результат продемонстрировал действующий чемпион Марк Маркес, тройку лидеров замкнул Жоанн Зарко.

MotoGP. Гран-при Франции. Первая практика

1. Джек Миллер (Team EG 0,0 Marc VDS) 1:37,467

2. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +1,288

3. Жоанн Зарко ( Monster Yamaha Tech 3) +1,781

4. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +2,140

5. Лорис Ба (Reale Avintia Racing) +2,960

6. Карел Абрахам (Pull & Bear Aspar Team) +3,061

7. Брэдли Смит (Red Bull KTM Factory Racing) +3,350

8. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +3,427

9. Альваро Баутиста (Pull & Bear Aspar Team) +3,557

10. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +3,840.

Во время вторых тренировочных заездов лучший результат был у Андреа Довициозо, Марк Маркес вновь был вторым, а третье время показал Данило Петруччи.

MotoGP. Гран-при Франции. Вторая практика

1. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 1:41,673

2. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,043

3. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +0,233

4. Скотт Реддинг (Octo Pramac Racing) +0,252

5. Андреа Янноне (Team Suzuki ECSTAR) +0,405

6. Альваро Баутиста (Pull & Bear Aspar Team) +0,952

7. Джек Миллер (Team EG 0,0 Marc VDS) +1,056

8. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +1,221

9. Сэм Лоуэс (Aprilia Racing Team Gresini) +1,325

10. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +1,333.