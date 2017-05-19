Таффен рассказал о преимуществах MGU-K

Технический директор «Рено» по работе с двигателями Реми Таффен рассказал об установке MGU-K, выделив её главные сильные стороны на данный момент, вместе с тем дав понять, что для гонок она всё ещё не готова.

«Мы работали на MGU-K на предсезонных тестах, и тогда стало ясно, что установка ещё не готова к гонкам. Её преимуществом был более лёгкий вес, а не сами характеристики. Мы рассматриваем каждый аспект в работе с силовой установкой, поэтому будем готовы к её применению тогда, когда её преимуществом станет не только вес, ведь это лишь один фактор. Нам нужно, чтобы MGU-K соответствовала планируемым скорости и мощности», — приводит слова Таффена официальный сайт «Рено».