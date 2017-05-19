Палмер: гонка в Монако самая сложная в календаре с точки зрения психологии

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился мыслями о предстоящем Гран-при Монако, отметив, что гонка на городской трассе самая сложная в календаре чемпионата в психологическом аспекте.

«Я очень жду этого этапа. Это уникальное, гламурное место — яхты, знаменитости, миллионеры. Всё это делает этот этап особенно весёлым, и здорово быть вовлечённым в такое мероприятие. Адреналин в здешней гонке зашкаливает уже с первого круга.

За 75 секунд круга захватывает дыхание. 19 поворотов, трасса с кочками, стены вокруг тебя — всё это говорит о том, что собранность и аккуратность станут главным вызовом для гонщиков на Гран-при Монако. Когда я выступал в Формуле-2, был очень близок к тому, чтобы пройти тут идеальный круг, я знал, что никто меня не подвинет с поула. Пройти здесь отличный круг — наверное, самое лучшее ощущение в жизни гонщика.

В этом году тут будет сложнее из-за новых машин. Двухчасовая гонка, на которой невозможно перевести дух, даже квалификация будет тяжёлой. С точки зрения психологии гонка в Монако самая сложная в чемпионате", — рассказал Палмер для пресс-релиза «Рено».