Росс Браун: Феттель — ключевой фактор в успехах «Феррари»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун, комментируя удачный старт сезона для «Феррари» в нынешнем чемпионате, отметил, что главным фактором в этом стала роль немецкого пилота команды Себастьяна Феттеля.

Кроме того, функционер добавил, что усилия Феттеля, которые привнесли в сезон-2017 интригу, положительно влияют на Формулу-1 в целом.

«То, что делает Себастьян за рулём „Феррари“ — отличная реклама для Формулы-1. Большинство фанатов хотят видеть успешной такую команду как „Феррари“, и именно Феттель является ключом к этому успеху», — приводит слова Брауна F1Today.