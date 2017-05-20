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Алексей Лукьянюк будет прооперирован во вторник

20 мая 2017, суббота. 00:38. Авто

Российский гонщик Алексей Лукьянюк, попавший недавно в аварию во время тестов в Псковской области перед третьим этапом Ралли России будет прооперирован в понедельник, об этом сообщается на его персональном сайте.

«На данный момент Алексей Лукьянюк и Никита Гергель находятся в реанимации. Состояние Алексея – стабильное. Операция будет произведена в понедельник, сейчас Алексей набирается перед ней сил.

Состояние Никиты менее стабильное, пару часов назад ему была произведена операция, прогнозы положительные. Был риск вплоть до ампутации конечностей, но на данный момент ноги удалось сохранить", говорится в сообщении на сайте.

Все желающие и неравнодушные могут помочь пилотам финансово, реквизиты размещены также на сайте Алексея Лукьянюка.

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Лукьянюк и Гергель доставлены в центр экстренной медицины МЧС России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Лукьянюк
Новости. Авто
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