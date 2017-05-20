Алонсо: особого давления на меня перед квалификацией нет

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что ожидания не давят на него перед первой частью квалификации «500 миль Индианаполиса». Квалификационные заезды пройдут сегодня, 20 мая. 21 мая девять лучших гонщиков разыграют между собой первые места.

«Всё дело в том, чтобы проехать четыре хороших круга. Надеюсь, я попаду в первую девятку и буду ждать реальной расстановки до воскресенья. Суббота в моём случае — очередной день обучения. Посмотрим, что сможем сделать, но особого давления на меня нет», — приводит слова Алонсо BBC.