Вурц: Формуле-1 надо сделать машины быстрее и выступать на экстремальных трассах

Председатель Ассоциации пилотов Формулы-1 Алекс Вурц считает, что машины в «Королевских гонках» должны стать ещё быстрее, а трассы сложнее.

«Формула-1 должна быть аутентичной, с самыми быстрыми машинами и лучшими пилотами на самых крутых трассах. Компьютерные игры и голливудские фильмы меняют восприятие скорости, и нам надо делать так, чтобы наш продукт по телевидению выглядел быстрым и бросающим вызов. Зритель должен смотреть и думать: „Вау, я бы не смог ехать на этой машине“. Гонщики должны быть героями, и нам надо ехать быстрее. Я бы сделал машины безопаснее, но выбрал более экстремальные трассы», — приводит слова Вурца GP Update.