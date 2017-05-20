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Штайнер: у членов «Хааса» нет времени на гламур в Монако

20 мая 2017, суббота. 14:08. Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что у сотрудников команды нет времени наслаждаться Монте-Карло во время Гран-при Монако.

«Для меня Монако — такая же гонка, как и все другие. Мы приезжаем туда, чтобы хорошо выступить и набрать очки.

Наши парни заняты тяжёлой работой и на гламур у них нет времени. Они могут найти полдня, чтобы выйти в город. Но обычно, когда у них нет дел, они спят, так как устают после работы. Всегда есть риск, что машина въедет в стену, и работы у них прибавится", — приводит слова Штайнера F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1 Гюнтер Штайнер Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
20 мая 2017, суббота
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