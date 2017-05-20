«Макларен» привезёт в Монако вторую часть обновлений

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье сообщил, что на грядущий Гран-при Монако его команда привезёт вторую часть обновлений, опробованных в Барселоне.

«Мы перестроили команду, и теперь она работает очень хорошо. Вы можете видеть результаты: уровень корреляции невероятный. В Испанию мы привезли новое переднее крыло, детали корпуса, днище и заднее крыло, и корреляция была на уровне 95 %. С новыми правилами ты сильно прибавляешь каждый раз, как работаешь с компьютерной симуляцией или аэротуннелем, и мы видим большой потенциал.

То, что мы поставили в Барселоне, было первой частью обновлений, и вторая будет в Монако. Это позволило нам и Фернандо подняться в середину пелотона — и это факт, не фантазия", — цитирует Булье Motorsport.