Эрикссон выиграл первую гонку Ф-3 в По, Мазепин — четвёртый, Шумахер — девятый

Джоэл Эрикссон выиграл первую гонку европейской Формулы-3 во французском По. Вторым финишировал Ландо Норрис. Третье место занял Максимиллиан Гюнтер.
Россиянин Никита Мазепин финишировал четвёртым. Мик Шумахер занял девятое место.
Европейская Формула-3. По. Первая гонка
1. Джоэл Эрикссон (Motopark)
2. Ландо Норрис (Carlin) +0.243
3. Максимиллиан Гюнтер (Prema) +2.636
4. Никита Мазепин (HitechGP) +3.560
5. Ральф Арон (HitechGP) +3.970
6. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +4.564
7. Педро Пике (Van Amersfoort Racing) +5.383
8. Фердинанд Габсбург (Carlin) +6.637
9. Мик Шумахер (Prema) +6.825
10. Йехан Дерувала (Carlin) +7.201.