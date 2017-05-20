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Эрикссон выиграл первую гонку Ф-3 в По, Мазепин — четвёртый, Шумахер — девятый

20 мая 2017, суббота. 16:42. Авто

Джоэл Эрикссон выиграл первую гонку европейской Формулы-3 во французском По. Вторым финишировал Ландо Норрис. Третье место занял Максимиллиан Гюнтер.

Россиянин Никита Мазепин финишировал четвёртым. Мик Шумахер занял девятое место.

Европейская Формула-3. По. Первая гонка

1. Джоэл Эрикссон (Motopark)

2. Ландо Норрис (Carlin) +0.243

3. Максимиллиан Гюнтер (Prema) +2.636

4. Никита Мазепин (HitechGP) +3.560

5. Ральф Арон (HitechGP) +3.970

6. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +4.564

7. Педро Пике (Van Amersfoort Racing) +5.383

8. Фердинанд Габсбург (Carlin) +6.637

9. Мик Шумахер (Prema) +6.825

10. Йехан Дерувала (Carlin) +7.201.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мик Шумахер Никита Мазепин Формула-3
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