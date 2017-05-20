Трансляция квалификации «Инди 500»

Сегодня состоится первая часть квалификации гонки «500 миль Индианаполиса». По окончании сессии распределяются места с 10-го по 24-е. Уже 21 мая девять лучших гонщиков будут участвовать в суперпоуле

Отметим, что на пятой тренировке лучшее время показал Себастьян Бурде, вторым стал Райан Хантер-Рей. Третий результат у экс-пилота Формулы-1 Такумы Сато. Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо стал четвёртым.

Онлайн-видеотрансляцию квалификации «500 миль Индианаполиса» можно посмотреть на YouTube канале IndyCar.