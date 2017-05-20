Боттас: счастлив выступать в одной команде с Хэмилтоном

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас вспомнил о своей первой в карьере победе, а также рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Завоевать первую победу — особенное чувство. Надо всегда верить в себя, ибо если этой веры нет, то участвовать во всём этом нет смысла. Если ты думаешь, что не способен победить, то лучше остаться дома. Первая победа придала уверенность, и теперь я хочу это делать снова и снова.

Я очень горд быть частью такой команды как «Мерседес». Мои отношения с Хэмилтоном? я всегда хотел ездить в одной команде с сильным партнёром. Конкурировать с ним — большой вызов. Я счастлив, что он мой напарник", — приводит слова Боттаса Crash.