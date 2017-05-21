Бурде попал в аварию в ходе 1-й квалификации «Инди-500» и доставлен в больницу

Пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурде попал в аварию в ходе 1-й части квалификации гонки «500 миль Индианаполиса».

Француз на большой скорости врезался в ограждение трассы. Медикам понадобилось более 10 минут, чтобы извлечь гонщика из машины. Бурде всё время оставался в сознании. Спортсмена доставили в госпиталь для обследования.

Видео аварии можно посмотреть в Youtube.

До аварии Бурде завершил два быстрых круга на средней скорости выше 231 миль в час, что было на тот момент лучшим результатом квалификации.

Себастьен Бурде выиграл первую гонку сезона IndyCar во Флориде.