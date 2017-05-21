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Бурде попал в аварию в ходе 1-й квалификации «Инди-500» и доставлен в больницу

21 мая 2017, воскресенье. 02:55. Авто

Пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурде попал в аварию в ходе 1-й части квалификации гонки «500 миль Индианаполиса».

Француз на большой скорости врезался в ограждение трассы. Медикам понадобилось более 10 минут, чтобы извлечь гонщика из машины. Бурде всё время оставался в сознании. Спортсмена доставили в госпиталь для обследования.

Видео аварии можно посмотреть в Youtube.

До аварии Бурде завершил два быстрых круга на средней скорости выше 231 миль в час, что было на тот момент лучшим результатом квалификации.

Себастьен Бурде выиграл первую гонку сезона IndyCar во Флориде.

Карпентер — лучший в 1-й квалификации «Инди-500», Алонсо — 7-й, Алёшин — 15-й
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Себастьен Бурде IndyCar
Новости. Авто
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